Ator Ângelo Rodrigues vai ter alta em breve

Ângelo Rodrigues, de 31 anos, deu entrada no Garcia de Orta a 26 de agosto, devido a uma grave infeção decorrente da administração de testosterona, tendo ainda sofrido uma paragem cardíaca.

Durante estes quase dois meses de internamento, o ator tem sido submetido a várias cirurgias e tratamentos, entre os quais em câmara hiperbárica.

As injecções de testosterona que o ator terá tomado com o objetivo de ficar com o corpo aparentemente mais musculado não terão sido feitas por profissionais habilitados e pode configurar um quadro de crime.

[notícia atualizada às 14h38]