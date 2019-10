TAD obriga Sporting a pagar 125 mil euros a Rúben Ribeiro

O Sporting tera de pagar 125 mil euros a Rúben Ribeiro, depois do avançado português ter avançado com uma queixa no Tribunal Arbitral do Desporto, segundo escreve o jornal "Record".

Os leões não teriam pago a totalidade do prémio de assinatura e do desempenho desportivo e o agora jogador do Al Ain terá decidido avançar para os meios judiciais.

Rúben Ribeiro chegou ao Sporting em janeiro de 2018, proveniente do Rio Ave. Somou um total de 18 partidas de leão ao peito e rescindiu de forma unilateral no final da época, na sequência do ataque em Alcochete, na semana da final da Taça de Portugal.

Na última época, Rúben representou o Al Ain, dos Emirados Árabes, e está atualmente sem clube.