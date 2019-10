Morato: "Cenário de bancadas vazias entristece-me"

Morato, antigo defesa do Sporting, lança o repto a Frederico Varandas para que reveja a estratégia de relação com as claques. Em declarações a Bola Branca, o antigo defesa diz recear que uma boa parte das bancadas de Alvalade fique deserta, no jogo desta quinta-feira para a Liga Europa, diante dos noruegueses do Rosenborg.

“Não sou bruxo nem faço futurologia, mas receio que a zona destinada às claques fique vazia e isso entristece-me”, confessa Morato, que lembra que também como jogador do FC Porto passou por problemas com os adeptos e que tudo se resolveu com diálogo. O antigo jogador apela, por isso, ao presidente do Sporting para que reveja a sua estratégia “porque poderá haver outras soluções para além desta” que classifica de “drástica”.