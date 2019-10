​​Aproveitar a oportunidade

Está de novo em campo a Liga dos Campeões Europeus num momento em que o nosso único representante regista um saldo francamente negativo após duas jornadas já disputadas na fase de grupos.



De facto, o Benfica regista derrotas em ambos os jogos, em Lisboa com o Leipzig e na Rússia com o Zénit, o que torna o jogo desta quarta-feira decisivo para o futuro do campeão português na competição.

Defrontar o Lyon não parece tornar-se uma tarefa muito complicada dadas as dificuldades por que está a passar o representante francês. Mas, atenção, esses problemas têm apenas a ver com a sua participação no campeonato francês, uma vez que na Champions já soma quatro pontos, mercê de uma vitória e um empate, que permitem manter a liderança do grupo em igualdade com a equipa de San Petersburg.

A nível interno, o Lyon passa por uma situação delicada. Na classificação, está apenas um lugar acima da linha de água, distanciado catorze pontos do PSG, que comanda a tabela.

Apesar deste contraste visível nos comportamentos do vice-campeão gaulês, a ideia que persiste aponta para a possibilidade de o Benfica somar os primeiros três pontos na liga europeia.

Joga no seu estádio, apoiado por uma imensa falange de seguidores, a equipa vem de uma longa paragem que, já se sabe, proporcionou a recuperação de alguns jogadores lesionados, como são os casos mais notados de Rafa e André Almeira.

Esta é, portanto, uma oportunidade que o Benfica não pode atirar borda fora, para assim poder continuar a pensar na sua sobrevivência na competição milionária.

Daí que o desafio desta quarta-feira esteja a ser aguardado com enorme expectativa.