Papa pede diálogo para resolver crise no Chile

O Papa Francisco apelou ao diálogo para resolver a crise no Chile, no final da audiência geral, desta quarta-feira.

“Acompanho com preocupação o que está a acontecer no Chile. Faço votos de que, colocando fim às manifestações violentas, através do diálogo se trabalhe para encontrar soluções à crise e enfrentar as dificuldades que a geraram, pelo bem de toda a população", disse.



O Presidente chileno anunciou um pacote de medidas sociais para travar os protestos que duram há cinco dias e já causaram 15 mortos. Sebastian Piñera prometeu um aumento de 20% na pensão mínima e o congelamento das tarifas de eletricidade, uma alteração radical face ao discurso dos últimos dias.

O chefe de Estado reconheceu "uma falta de visão" e pediu "perdão" aos cidadãos.

Os protestos contra o aumento de preços do metro, que se espalharam por diversas cidades do país, com barricadas, incêndios e pilhagens, já deixaram feridos 239 civis e cerca de 50 polícias e militares, tendo ainda levado a 2.643 detenções.