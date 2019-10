Corona no relvado em véspera do Rangers. Baró não treina

Jesús Corona poderá estar apto para regressar aos relvados contra o Rangers, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O avançado mexicano lesionou-se na última partida para o campeonato, no terreno do Rio Ave, mas integrou os primeiros momentos do treino do FC Porto. Corona já tinha realizado treino integrado condicionado na terça-feira, e a sua disponibilidade deverá ser esclarecida por Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Romário Baró não esteve no relvado. O médio voltou de lesão contra o Coimbrões, e sofreu um desconforto muscular no último treino. Baró será reavaliado esta quarta-feira, mas deverá ser ausência confirmada para o jogo europeu.

Tomás Esteves também voltou a não estar presente, cedido à formação sub-19, que joga esta quarta-feira na Letónia contra o Liepaja, para a Youth League.

Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão da partida às 18h30, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão.

O FC Porto recebe o Rangers na quinta-feira, às 17h55, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.