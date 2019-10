José Luís Ferreira é o novo líder parlamentar dos Verdes, anunciou esta quarta-feira, em comunicado, o partido, que concorreu às legislativas de 6 de outubro em coligação com o PCP.Sucede assim no cargo a Heloísa Apolónia, que, após 24 anos no Parlamento, não conseguiu ser eleita como cabeça de lista por Leiria da Coligação Democrática Unitária (CDU).

Mariana Silva, eleita por Lisboa, será a outra deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV).



José Luís Ferreira tem 57 anos e é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo exercido funções como chefe de gabinete do grupo parlamentar do PEV entre 1995 e 2002.

Foi eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Lisboa, nas legislativas realizadas em 2009, 2011 e 2015 e é membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva Nacional do PEV.

Mariana Silva é professora, autarca e igualmente membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva Nacional do partido.