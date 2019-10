Trabalhador morre soterrado após derrocada em pedreira no Funchal

Um trabalhador morreu soterrado esta quarta-feira na sequência de uma derrocada na Estrada da Fundoa, em São Roque, na ilha da Madeira, confirmou fonte dos serviços regionais de Proteção Civil à Renascença.

A informação foi confirmada pouco depois de fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses ter avançado à Renascença que a derrocada teve lugar numa pedreira.

O alerta terá sido dado por volta das 14h. De acordo com "O Jornal da Madeira", a pedreira pertence à empresa Brimade.

O "Diário de Notícias Madeira" diz que, a par dos Bombeiros Voluntários, também os Bombeiros Sapadores do Funchal se encontram no local com uma viatura.

[atualizado às 16h20]