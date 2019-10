SEF detém mulher suspeita de explorar rede de prostituição

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na terça-feira, uma mulher suspeita de angariar e explorar cidadãs estrangeiras para a prática de prostituição, no âmbito de uma operação que investigava os crimes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas para exploração sexual e lenocínio.

As ações de fiscalização, que decorreram no Norte - Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Viana do Castelo e Fafe -, foram realizadas por 38 inspetores do SEF.



"Foram realizadas buscas em seis domicílios, nas quais foram identificadas vários cidadãos estrangeiros. Desses, cinco encontravam-se em situação de permanência ilegal no país", indica o SEF, em comunicado.

A operação permitiu, ainda, a apreensão de "elevadas quantias de dinheiro" e documentação que reforça a suepita de "lucros avultados" resultantes da prática da prostituição.

A principal suspeita será presente a tribunal para ser sujeita a primeiro interrogatório judicial nas próximas 48 horas.