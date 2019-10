Sobe para 18 número de mortos em protestos no Chile

Pelo menos 18 pessoas morreram nos protestos que abalam o Chile desde há seis dias, segundo um novo balanço avançado pelo subsecretário do Interior, Rodrigo Ubilla, esta quarta-feira.

Uma criança e um adulto morreram na sequência de um atropelamento no sul do país e uma outra pessoa num bairro da capital, elevando assim o número de mortos de 15 para 18.

Nas últimas 24 horas registaram-se 169 atos de violência no país, explicou Ubilla, nos quais 979 pessoas foram detidas.

Do total de detenções na terça-feira, 592 ocorreram durante o período de recolher obrigatório, que se reproduziu em muitas áreas do sul do país.

"Quero destacar aqui que houve uma capacidade mais eficaz das forças policiais e de segurança em termos de evitar estas pilhagens e incêndios", afirmou o subsecretário do Interior.