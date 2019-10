Mau tempo faz um morto e quatro desaparecidos na Catalunha

A tempestade Dana está a fustigar a Catalunha, em Espanha. Chuvas torrenciais já fizeram vítimas, cortaram estradas e obrigaram a evacuações. Esta manhã, Quim Torra, presidente da Catalunha, vai visitar as zonas mais afetadas.

Até ao momento as autoridades espanholas dão conta de um morto. Um corpo foi encontrado na praia de Caldes d'Estrac, depois de ter sido arrastado pelas águas quando tentava salvar o seu carro da subida do nível do rio. A vítima encontrada na praia é um homem na casa dos 70 anos, que terá sido arrastada esta manhã pelas águas do rio Arenys de Munt, em Barcelona. A confirmação foi dada pela Proteção Civil da Catalunha no Twitter. O presidente da Câmara da localidade decretou dois dias de luto.

A imprensa espanhola chegou a falar de uma segunda vítima, atropelada por um comboio, mas as autoridades já descartaram qualquer ligação entre este acidente e o mau tempo.



Uma mulher de 65 anos e o filho de 45 anos desapareceram na noite de terça-feira no município espanhol de Vilaverd, em Tarragona, Catalunha. Viviam numa caravana que foi arrastada pela subida das águas.

Equipas de bombeiros, proteção civil e efetivos dos Mossos d'Esquadra asseguram as buscas dos dois desaparecidos, que viviam junto ao rio Francolí, que transbordou devido à tempestade Dana. Até às 6h00 da manhã a Proteção Civil da Catalunha recebeu mais de duas mil chamadas que reportaram incidentes na região. Também a cidade de Girona está sob alerta. Os serviços de emergência resgataram três pessoas na região, que estavam no interior de uma carrinha presa num rio, mas as autoridades procuram ainda duas pessoas cujo carro terá sido arrastado pelas águas. Um familiar ligou para os serviços de emergência a dizer que não conseguia contactar com as pessoas em causa, que estão também dadas como desaparecidas.

De acordo com o jornal "El País", 50 crianças, entre os seis e sete anos, foram retiradas de uma colónia de férias, juntamente com os monitores, devido à chuva torrencial que atingiu o parque de campismo onde se encontravam. Há três feridos a registar no parque de campismo de Gualba, um homem de 44 anos, uma mulher de 35 e uma criança de sete anos. Os ferimentos não são graves. A polícia local resgatou, entretanto, todas as crianças, que estão agora no polivalente do Palácio Desportivo Municipal de Cambrils. Por causa do mau tempo várias escolas não abriram esta quarta-feira.

Mais de 24 mil pessoas sem eletricidade As fortes chuvas causaram, ainda, a interrupção do serviço de eletricidade que está a afetar 24.555 pessoas, nos municípios de Sant Hilari Sacalm e Breda, em Girona, Espluga de Francolí, em Tarragona, e Calella, em Barcelona. A região mais afetada é Arenys de Mar, também em Barcelona. Há ainda registo de 43 estradas cortadas e o muro de uma escola em Mataró desabou devido ao mau tempo.

A Agência Meteorológica do Estado (Aemet) prevê para esta quarta-feira chuvas fortes ou muito fortes e persistentes no nordeste da península e nas Ilhas Baleares, no início do dia, e mais tarde no leste da Cantábria, no alto Ebro e no leste do país.