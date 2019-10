Mau tempo faz dois mortos e desaparecidos na Catalunha

A polícia local resgatou, entretanto, todas as crianças, que estão agora no polivalente do Palácio Desportivo Municipal de Cambrils.

A Agência Meteorológica do Estado (Aemet) prevê para esta quarta-feira chuvas fortes ou muito fortes e persistentes no nordeste da península e nas Ilhas Baleares, no início do dia, e mais tarde no leste da Cantábria, no alto Ebro e no leste do país.

[Em atualização]