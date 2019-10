Televisão estatal chinesa não difunde início da temporada da NBA

A televisão estatal chinesa CCTV não difundiu os jogos inaugurais da 74ª temporada da NBA, após o atrito entre o Governo chinês e a liga norte-americana de basquetebol, suscitado por um comentário de apoio aos protestos em Hong Kong.

O grupo de tecnologia chinês Tencent, que faz transmissão "online", reduziu a programação prevista e difundiu a partida entre os Los Angeles Lakers e os Clippers, deixando de parte o outro jogo da noite, entre os campeões Toronto Raptors e os New Orleans Pelicans.

A decisão surge após a polémica iniciada por uma mensagem difundida na rede social Twitter, que está bloqueada na China, pelo diretor-geral dos Houston Rockets, Daryl Morey.

No início do mês, Morey escreveu "Luta pela liberdade. Força Hong Kong", ecoando uma máxima das manifestações antigovernamentais que se prolongam há cinco meses na região semiautónoma chinesa.

Inicialmente as medidas de retaliação atingiram apenas os Houston Rockets, com vários parceiros comerciais chineses a suspenderam os seus negócios com o clube e a venda de equipamento dos Rockets a ser retirada das lojas.



Comissário da NBA defende liberdade de expressão política

Mas o Governo chinês voltou-se para toda a liga após o comissário da NBA, Adam Silver, ter defendido a "liberdade de expressão política" de Daryl Morey.

Silver apoiou também o direito à liberdade de expressão de Joe Tsai, proprietário do clube Nets e cofundador do grupo de tecnologia chinês Alibaba, que afirmou que Morey apoiou um "movimento separatista".

O comissário da NBA disse ainda que a decisão da liga de pedir desculpas aos adeptos na China "não é inconsistente em apoiar o direito de alguém a ter o seu ponto de vista".

A NBA tentou inicialmente distanciar-se do incidente através de uma declaração em inglês em que classificou como "lamentável" a mensagem difundida por Morey.

Num comentário difundido este fim de semana, a CCTV disse que Adam Silver "pagará mais cedo ou mais tarde", após este ter revelado, na semana passada, que as autoridades chinesas deixaram claro que queriam que Morey fosse afastado do seu cargo.

O Governo chinês negou a alegação de Silver.