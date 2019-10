Kawhi Leonard ganha primeiro "round" a LeBron James

Kawhi Leonard encaixilhou o anel de campeão conquistado na época passada, pelos Toronto Raptors, e na primeira noite de NBA da nova temporada já demonstrou que estará na luta por outro, com a camisola dos Clippers.

No dérbi de Los Angeles, a equipa de Leonard bateu os Lakers, de LeBron James e Anthony Davis, por 112-102. A maior estrela dos revitalizados Clippers marcou 30 pontos. Curiosamente, Leonard não contou com grande ajuda dos outros quatro do cinco inicial. Valeu a contribuição do banco: Lou Williams (21 pontos), Montrezl Harrell (17), JaMychal Green (12) e Maurice Harkless (10).

O melhor marcador dos Lakers foi Danny Green, com 28 pontos. Anthony Davis fez duplo-duplo, com 25 pontos e dez ressaltos. LeBron James marcou 18 pontos, ganhou nove ressaltos e fez oito assistências.

Raptors iniciam defesa do título

Em Toronto, os Raptors iniciaram a defesa do título com uma vitória sobre os New Orleans Pelicans, por 130-122, após prolongamento. No final do tempo regulamentar registava-se um igualdade a 117.

Pascal Siakam e Fred VanVleet, ambos com 34 pontos, foram os melhores marcadores do encontro. Siakam foi o rei das tabelas, com 18 ressaltos. Lowry, com 22 pontos, foi outro elemento em destaque nos campeões.

Brandon Ingram foi o melhor marcador dos Pelicas, com 22 pontos. Josh Hart fez duplo-duplo, com 15 pontos e dez ressaltos.