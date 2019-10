João Sousa falha final de temporada por lesão no pé

O tenista português João Sousa anunciou, esta quarta-feira, que sofreu uma fratura no pé que obrigará o número um português a dar por terminada a atual temporada.

"Depois de alguma semanas a arrastar problemas no meu pé esquerdo, vou ser forçado a dar por finalizada esta temporada de 2019 devido a uma fractura no pé que me vai impedir disputar o último torneio do ano. Depois de mais uma temporada muito exigente a muitos níveis, queria agradecer-vos o forte apoio durante o ano, especialmente nos momentos mais difíceis. Para o ano voltaremos mais fortes", pode ler-se.

Na terça-feira, João Sousa foi obrigado a desistir do ATP Masters 1000 de Paris, em França e só voltará a competir em 2020.

O português ocupa atualmente 62ª posição do "ranking" mundial ATP e deverá terminar a época fora do "top-60" pela primeira vez desde 2012.