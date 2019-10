Sá Pinto diz que Besiktas é o “principal candidato” do grupo

O treinador do Sp. Braga considera que o Besiktas é o “principal candidato” do grupo na Liga Europa, com “grandes jogadores”.

Ricardo Sá Pinto diz que os turcos vão “entrar muito fortes” para “conseguirem a primeira vitória” e ainda “passarem à fase seguinte” da prova europeia.

Em declarações à Sporttv, o técnico arsenalista reconhece que o Braga tem “mais pontos”, mas o Besiktas é “o mais forte do grupo”.

Questionado sobre qual seria um bom resultado, Sá Pinto revela que “se não perdermos, sendo o adversário mais forte, não será mau resultado para nós”.

No entanto, o técnico acredita que o Sp. Braga pode ir à procura dos três pontos, lembrando que ainda vão ter dois jogos em casa na fase de grupos.