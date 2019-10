A obrigação do Benfica

O Benfica joga com o Lyon, esta noite, para a Liga dos Campeões e depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos está obrigado a vencer para continuar a alimentar esperança de se qualificar para os oitavos de final. Os jornais desportivos dão destaque à situação que a equipa de Bruno Lage vive.

"Proibido falhar", lê-se na manchete do jornal "A Bola". "Rafa caça Lyon" ,escreve o "Record". Extremo está recuperado e deve ser titular esta noite. O jogo é às 20h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

"O Jogo" centra-se no FC Porto: "Rangers é pessoal". Todos os avançados do Porto procuram atingir marcas individuais no jogo da Liga Europa.

"O Jogo" dedica, ainda, espaço a Léo Jabá, médio do PAOK que está nos planos do Sporting. O brasileiro brilhou na conquista do título grego, com sete golos e 11 assistências.

As contas do Sporting, no último mercado de transferências, são escrutinadas e o balanço é de 48 milhões de euros positivos.