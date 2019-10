O Sassuolo anunciou a renovação de contrato com Domenico Berardi até 2024.

O avançado, de 25 anos, disputa a oitava temporada na equipa principal do clube. Em 2013, transferiu-se para a Juventus, mas não chegou a realizar qualquer partida na equipa principal.

Depois de dois empréstimos novamente no Sassuolo, o clube voltou a deter o passe do avançado. No total, soma 80 golos em 236 jogos disputados pela equipa principal do Sassuolo.