Rudi Garcia. “Perdemos devido a um erro individual"

O treinador do Lyon considera que a derrota contra o Benfica para a Liga dos Campeões se ficou a dever a um erro individual, mas deixa uma palavra de alento ao guarda-redes.

“Perdemos devido a um erro individual, algo que acontece. Estamos obviamente com Anthony Lopes. Os erros podem acontecer”, disse.

Rudi Garcia refere que “fomos imprecisos na primeira parte e tecnicamente pobres. Na segunda parte, estivemos mais equilibrados”.

Segundo o técnico, o Lyon esteve “mais perto de vencer do que perder o jogo. Jogámos com personalidade, tivemos as melhores oportunidades do jogo”.

O Benfica venceu 2-1 o Lyon na terceira jornada da Liga dos Campeões.