River Plate na final da Copa dos Libertadores

O River Plate é o primeiro finalista da Copa dos Libertadores, a Liga dos Campeões da América do Sul. O clube argentino perdeu com o Boca Juniors, no La Bombonera, por 1-0, mas o resultado foi suficiente para o River que tinha vencido, na 1.ª mão, por 2-0.

Jan Hurtado marcou o único golo do jogo da última madrugada, aos 80 minutos, e ainda deu esperança ao Boca, mas os visitantes conseguiram controlar as operações até ao apito final.

Lisandro López e Salvio, antigos jogadores do Benfica, foram titulares no Boca Juniors. No River, Enzo Pérez, ex-Benfica, foi titular e Quintero, antigo jogador do FC Porto, não saiu do banco de suplentes.

O River Plate defende o título conquistado na época passada. Aguarda pelo desfecho da outra meia-final, entre o Flamengo, de Jorge Jesus, e o Grémio de Porto Alegre, agendado para a próxima madrugada. No jogo da 1.ª mão, em Porto Alegre, registou-se um empate a uma bola.

A final está marcada para 23 de novembro, no Estádio Nacional Júlio Martínez Prádanos, em Santiago do Chile.