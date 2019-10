Rebocho quer ajudar Besiktas a somar a primeira vitória na Liga Europa

Pedro Rebocho, lateral português do Besiktas, espera um jogo difícil frente ao Sporting de Braga, a contar para a fase de grupos da Liga Europa. O defesa de 24 anos quer dar a primeira alegria da temporada na prova europeia aos adeptos, depois de duas derrotas, contra Wolverhampton e Slovan Bratislava.

"Vai ser um jogo muito difícil, eles têm uma equipa com jogadores que já jogam juntos há muito tempo, com jogadores muito bons quer no ataque ou defesa. Nós também temos uma equipa forte e mesmo com todos os lesionados queremos dar o nosso melhor para dar a primeira alegria aos adeptos nesta Liga Europa", disse, em conferência de imprensa.

O lateral chegou ao Besiktas este verão, depois de duas épocas no Guingamp. Com apenas três jogos somados, Rebocho diz estar pronto para ajudar a equipa.

"Quanto mais jogos fizer, mais confiança vou ter e terei mais oportunidades para fazer assistências. Tenho de trabalhar para mim e quando tiver oportunidade vou dar o melhor melhor. O treinador sabe que pode contar comigo", remata.

O Besiktas-Braga joga-se na quinta-feira, às 17h55.