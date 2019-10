Lucas Hernández com lesão grave no tornozelo

Lucas Hernández, defesa-esquerdo do Bayern de Munique, sofreu uma rutura parcial do ligamento no tornozelo direito, na partida da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Olympiacos.

O jogador mais caro da história do clube bávaro saiu lesionado aos 59' minutos da partida em Pireu, e ficará de fora, pelo menos, até ao final do ano, segundo escrevem os jornais alemães. Segundo a nota oficial do clube, Lucas Hernández está de fora "nas próximas semanas"

Javi Martínez e Serge Gnabry também sofreram lesões menores na partida contra o Olympiacos.

O Bayern de Munique pagou 80 milhões de euros ao Atlético de Madrid para a contratação do lateral.