Gerrard. “O FC Porto é enorme"

O treinador do Glasgow Rangers acredita que se jogarem “bem e no máximo” no Dragão terão “um bom resultado” na Liga Europa.

Steven Gerrard reforça que “o nível entre os dois adversários é diferente” e deixa grandes elogios aos dragões: “O FC Porto é enorme, tenho grande admiração por este clube, sabemos a dimensão do desafio que temos pela frente”.

Apesar disso, Gerrard acrescenta que vão querer “ganhar e ter uma boa prestação para sairmos satisfeitos com o fizemos. A concentração é muito importante, se alguém perder o foco o castigo acaba por aparecer, mas penso que os jugadores aprenderam com a lição do Young Boys”.

Na luta pela qualificação, está tudo em aberto. “Como está qualquer equipa pode vencer o grupo agora, depende de qual será a mais consistente, mas penso desde o sorteio que o FC Porto era a equipa mais forte, por isso terá mais pressão para terminar no topo”.