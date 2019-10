Emery quer vencer o Vitória de Guimarães e manter o pleno na Liga Europa

O Arsenal espera vencer ao Vitória de Guimarães na quinta-feira e chegar ao primeiro lugar do grupo F na quinta-feira, na terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol, disse hoje o treinador Unai Emery.

"Tenho respeito pelo Vitória, são uma boa equipa, muito competitiva", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo, realizada no campo de treinos de London Colney.

O técnico espanhol considerou que as duas derrotas dos minhotos na competição europeia não fazem justiça ao valor da equipa e espera "um jogo difícil".

Mas Emery espera manter "o bom desempenho na Liga Europa", na qual os "gunners" somam duas vitórias em outros tantos encontros, frente ao Eintracht Frankfurt (3-0) e Standard Liège (4-0).

"Queremos estender o nosso momento para manter o primeiro lugar do grupo, queremos ganhar os três pontos para fazer os nove pontos", afirmou.

O treinador do Arsenal espera também oferecer aos adeptos no Estádio Emirates um "jogo completo" para apagar resultados e desempenhos menos bem conseguidos da liga inglesa, embora mantenha a estratégia de introduzir jogadores jovens na equipa principal.

Arsenal e Vitória de Guimarães defrontam-se em Londres na quinta-feira, na terceira jornada do Grupo F da Liga Europa de futebol. O Vitória de Guimarães, que perdeu por 2-0 no reduto do Standard Liège e por 1-0 na receção ao Eintracht Frankfurt, tem zero pontos no grupo F.