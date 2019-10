Barcelona-Real Madrid vai realizar-se a 18 de dezembro

O Comité da La Liga anunciou, esta quarta-feira, que o clássico entre Barcelona e Real Madrid, em Camp Nou, vai realizar-se a 18 de dezembro.

O jogo estava inicialmente marcado para o dia 26 de outubro, mas foi adiado devido à situação política vivida na Catalunha, após a condenação de vários dirigentes políticos independentistas, com penas que vão até aos 13 anos de prisão, uma situação que deu origem a vários dias consecutivos de manifestações.

Os clubes tinham mostrado disponibilidade para jogar na mesma data, uma proposta recusada pela La Liga, por motivos de segurança. Real Madrid e Barcelona propuseram o dia 18 de dezembro como nova data para a partida.

A situação da inversão do jogo começou por ser colocada como hipótese, depois de a liga ter apresentado na quarta-feira um requerimento escrito à federação, no qual solicitava a inversão do encontro, cenário que foi contestado pelos dois clubes.