Gabriel

“Uma vitória difícil num jogo difícil. A equipa soube-se comportar e soube sofrer, ganhou duelos e as jogadas quando tinha de ser. Sabemos o que tínhamos a fazer e sabíamos que ia ser difícil, temos que continuar com esse pensamento o mais alto possível, jogar e ganhar”.

Florentino

“Foi um jogo muito equilibrado, ambas as equipas tiveram oportunidade, mas de acordo com as estatísticas nós fomos melhores. A vitória foi um bom início para o que aí vem”.

Gedson

“Foi um jogo sofrido e uma vitoria arrancada a ferros. Demos tudo o que podíamos. Foi um golo que ninguém estava à espera e um lance caricato”

Tomás Tavares

“Fomos sempre à procura do 2-1 e que penso que foi uma vitória bem conseguida. Vai servir para ganhar confiança e os adeptos ficaram a saber que ainda mais a dar nesta competição. Estamos confiante e temos aspirações nesta competição”

Vinicius

“Em alguns momentos do jogo estivemos por cima, mas depois sofremos um golo. Graça a Deus conseguimos dar a volta e chegamos à vitória”

O Benfica venceu o Lyon por 2-1 na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.