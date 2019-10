Lage e a oferta de Anthony Lopes. “É um grande golo em qualquer lado"

O treinador do Benfica gostou da primeira parte, diz que o tento de Pizzi é um grande golo e reforça que os encarnados vão tentar ganhar em França para a próxima jornada da Liga dos Campeões.

Bruno Lage, em declarações à TVI24, começa por defender a escolha de Rafa no ataque: “A estratégia de colocar Rafa entrelinhas era para atacar a profundidade e com Seferovic para atacar espaço nas costas e aumentar espaço entrelinhas, foi assim que chegámos ao golo”.

No entanto, o extremo lesionou-se cedo. “Mesmo com a saída dele não deixámos de ter duas ou três ocasiões. Fizemos uma grande primeira parte e podíamos ter conseguido outro resultado. Não me recordo de uma grande ocasião do Lyon”.

Na segunda parte, o Lyon pressionou mais e, “antes do golo, há o remate de Pizzi ao poste e depois o golo que dá os três pontos de forma merecida”, acrescentou Lage.

Sobre o golo da vitória, o técnico dos encarnados refere que “marcámos de forma fantástica. Se for em Inglaterra é um grande golo, é um grande golo em qualquer lado”.

"Grupo muito equilibrado. Queríamos reentrar forte nas provas. Neste momento o grupo está equilibrado. Temos apenas três pontos e depois vamos tentar mais três”.

O Benfica venceu o Lyon por 2-1 no estádio da Luz e pontuou pela primeira vez na Liga dos Campeões desta época.