Filipovic espera que o Benfica melhore a imagem na Liga dos Campeões

Zoran Filipovic espera que o Benfica limpe a imagem que tem deixado na Europa. Os campeões nacionais perderam os dois primeiros jogos da fase de grupos da Champions e recebem o Lyon, esta noite, já com a obrigação de alcançar um resultado positivo para entrarem na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

"Jogo é decisivo, muito importante, vai ser muito difícil, mas não é impossível de ganhar. É uma competição muito forte, o Benfica está a falhar a este nível, mas vamos ver se a imagem da equipa melhora", deseja o antigo avançado dos encarnados, em entrevista à Renascença.

Filipovic aponta "a falta de experiência da equipa a este nível" como um dos fatores que a estão a castigar nos resultados e fala, ainda, das mudanças no plantel como outro motivo para os justificar.

"No campeonato não se sente muito as mudanças na equipa, mas na Europa nota-se a diferença. Vamos ver se o Benfica consegue dar uma imagem diferente, apesar de ser difícil passar neste grupo", avalia.



O Benfica está no último lugar do Grupo G da Liga dos Campeões, ainda sem qualquer ponto conquistado. O Lyon, adversário desta noite, lidera com mesmos quatro pontos que o Zenit. O Leipzig é terceiro, com três pontos.

Nos últimos 15 jogos realizados na Liga dos Campeões, o Benfica ganhou dois, empatou um e perdeu 12. Números que o clube poderá começar a inverter já hoje frente ao Lyon, 17.º classificado da liga francesa. O jogo é às 20h00, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.