Benfica perde nos descontos

O Benfica perdeu 2-1, em casa, diante do Olympique Lyon, na terceira jornada da Youth League.

O golo de triunfo dos franceses foi apontado nos descontos, por Cherki, numa altura em que os encarnados procuravam o tento da vitória.

O mesmo Cherki já tinha inaugurado o marcador, logo aos 9 minutos.

O Benfica ainda empatou, por Tiago Dantas, ao minuto 37, de grande penalidade, depois de falta na área sobre Tiago Gouveia.

As estatísticas dão vantagem à equipa da Luz (mais ataques, mais remates, bolas aos postes), mas os franceses foram mais eficazes, com dois golos em sete remates.

Com este triunfo, o Lyon assume a liderança do grupo G da Liga dos Campeões para juniores, com três vitórias em três jogos, tendo o Benfica duas vitórias e uma derrota. Leipzig e Zenit empataram 1-1 e somam um ponto cada.