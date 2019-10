Ataque do Benfica ainda não convence Filipovic

Os atacantes do Benfica não convencem Zoran Filipovic. O montenegrino, uma das figuras do Benfica nos anos 80, considera que os campeões nacionais não acertaram nas contratações para o setor e isso está a refletir-se no aproveitamento.

"Falta qualidade no ataque, em termos de finalização. Há jogadores portugueses, ao lado, com grande qualidade. Este ano houve falhas nas contratações da equipa", avalia Filipovic, em entrevista a Bola Branca.

O antigo avançado dá o exemplo de Raúl de Tomás, "um bom jogador, mas faz poucos golos". "O Benfica comprou um jogador espanhol que custou muito dinheiro. É importante para um ponta de lança marcar golos. Vamos ver se ele começa a marcar", complementa sobre o jogador contratado ao Real Madrid.

De Tomás custou 20 milhões de euros e tem um golo, em 11 jogos realizados pelo Benfica.