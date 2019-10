Silas volta a chamar quatro da equipa sub-23

Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes, Mitrovski e Pedro Mendes voltaram a ser chamados por Silas para o treino da equipa principal. Os quatro sub-23 participam nas sessões de trabalho de preparação para o jogo com o Rosbenborg, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Silas não conta com Battaglia, Jovane Cabral e Fernando, que recuperam de limitações físicas. Impedido de marcar presença nas conferências de imprensa sobre o jogo, devido à falta de qualificações exigidas pela UEFA, o treinador do Sporting prestará declarações à televisão do clube.

Emanuel Ferro estará na conferência de imprensa oficial marcada para quarta-feira. O Sporting-Rosenborg é na quinta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.