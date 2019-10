Silas quer afundar Rosenborg e abrir caminho para os 16 avos de final

Jorge Silas destaca a importância de vencer o Rosenborg, esta quinta-feira, para abrir caminho para a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa. Em declarações à SportingTV, o técnico leonino diz que a terceira jornada pode começar a definir candidatos à passagem.

"É muito importante para vencer e ganhar mais vantagem sobre o Rosenborg. Ainda tem mais importância porque perdemos o primeiro jogo. É importante fazer seis pontos para depois encarar os outros jogos com mais tranquilidade. Não tem caráter decisivo, mas pode começar a fazer-se um esboço de quem pode seguir em frente", começa por dizer.

Apesar da derrota contra o Alverca, Silas destaca a evolução na equipa e perspetiva um embate difícil contra o clube norueguês.

"Estamos com mais controlo com bola, menos pressa nas decisões. Gosto da sensação de ter o jogo controlado. Eles não são uma equipa de ficar à espera, gosta de pressionar e joga direto. Nós é que temos o peso do jogo, a pressão deles é zero", remata.

O Sporting recebe o Rosenborg, esta quinta-feira, às 20h00, em Alvalade, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt