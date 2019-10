Empréstimo de Jesé Rodríguez custa dois milhões ao Sporting

O empréstimo de Jesé Rodríguez, pelo PSG, custou dois milhões de euros ao Sporting. O valor é revelado, esta terça-feira, no documento enviado pela SAD à CMVM (Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários), onde constam todos os movimentos do último mercado de trasnferências.

O Sporting encaixou 40,5 milhões de euros com as vendas e investiu 20,5 milhões. O valor das comissões pelas transações efetuadas ronda os sete milhões de euros.

A compra mais cara dos leões, como já era sabido, foi Vietto. O argentino custou 7,5 milhões de euros. A esse valor poderão juntar-se 1,25 milhões, mediante a concretização de objetivos. A venda mais lucrativa foi a de Raphinha. O brasileiro rendeu 21 milhões de euros.