Romário Baró regressa ao departamento médico

Romário Baró está de regresso ao departamento médico do FC Porto. O médio regressou de lesão no tornozelo frente ao Coimbrões, mas falhou a sessão desta terça-feira.

De acordo com a atualização do boletim clínico, Baró sofreu um desconforto muscular e será reavaliado na quarta-feira. Tecatico Corona voltou a realizar treino condicionado.

Tomás Esteves também esteve ausente da sessão de trabalho, ao serviço da equipa sub-19, que disputará um jogo da Youth League na Letónia.

O FC Porto continua a preparar a receção ao Rangers na quinta-feira. O último treino decorre na quarta-feira, às 10h00. A partir das 18h30, em conferência de imprensa no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do FC Porto-Rangers.