Serviços da rede móvel da NOS "totalmente repostos" após manhã sem comunicações

José Pantanni

22 out, 2019 Amadora 14:33

"Gigantes" com pés de barro que passeiam por cima dos direitos cívicos e de cidadania, em autênticas passadeiras vermelhas estendidas com a conivência de certas Entidades Nacionais. Nem 1 e-mail estas Empresas estão obrigadas por lei, a fornecer ao cliente. Falta o serviço, e toda a incompetência vem ao de cima. Responsáveis?!? serão sempre os mesmos, como os infelizes da tragédia de Pedrogão Grande, aonde a falta de comunicações e de informação contribui-o muito para as dezenas de mortos que existiram. Lamentável e vergonhoso para as Entidades Nacionais competentes que continuam a nada fazer para que estas empresas que facturam milhões, se dignem no mínimo a respeitar a lei. Pelo contrário, protejem-nos em detrimento do bem comunitário. A Anacom terá alguma palavra a dizer sobre isto? Ou mais uma vez um problema que afecta milhares de pessoas e que dura à horas sem qualquer (durante as primeiras 2:40h) informação fácil de obter por parte do operador?