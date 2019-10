Problemas no acesso à Internet para clientes da Vodafone

Clientes da Vodafone estão, na noite desta terça-feira, com fortesdificuldade no acesso à Internet - tanto móvel como fixa. Há também informações que a rede 4G está com problemas em algumas zonas do país.

Depois dos problemas verificados esta terça-feira na rede NOS, esta noite é o serviço da Vodafone que está a funcionar de forma intermitente.

De acordo com a linha de apoio da empresa, o problema está em fase de resolução, mas não há previsão quanto ao tempo de espera para que o serviço seja retomado de forma plena.

As falhas começaram a ser sentidas por volta das 22h00, de acordo com informação do "site" Downdetector.