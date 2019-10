Duarte Lima será julgado em Portugal pelo homicídio de Rosalina Ribeiro, ocorrido em Maricá, no Brasil em 2009. A notícia é avançada pela SIC, que sublinha que o ex-líder parlamentar do PSD perdeu todas as possibilidades de recurso.

Nos últimos anos, Duarte Lima tem interposto vários recursos na justiça brasileira para não ser julgado em Portugal. As várias instâncias judiciais brasileiras têm confirmado a decisão, inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça português.

O STF irá agora enviar o processo para Portugal para se iniciarem as diligências.

O advogado está detido desde abril, cumprindo uma parte da pena de seis anos a que foi condenado pelos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais.