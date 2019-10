Clientes da NOS sem serviço móvel "em algumas zonas no país"

Se é cliente NOS é possível que esteja com problemas no telemóvel. Na página do facebook da operadora há várias queixas de pessoas sem rede. Ao que a Renascença apurou junto de fonte da operadora, trata-se de um problema nas antenas.

Fonte oficial da operadora “confirma uma falha na sua rede móvel, com impacto em clientes em algumas zonas do país, nos serviços de voz e dados. Os planos de contingência foram já ativados, por forma a assegurar uma rápida reposição os serviços”.

De acordo com as queixas reportadas na rede social, há problemas registados também em Viseu, Setúbal, Braga, Seixal, Beja, Porto, Algarve, madeira, É vora, Barcelos e Figueira da Foz, entre outros.

A operadora adianta ainda que o problema está identificado e que estão a tentar resolvê-lo, mas não há previsão para quando será ultrapassado.

No facebook, em resposta aos clientes que se queixam, a operadora pede desculpa pela situação e garante que estão a tentar "resolver o mais rápido possível".

De acordo com a empresa, a NOS tem 4,8 milhões de clientes móveis.







[notícia atualizada às 12h40]