Camionistas dizem que parques das fronteiras “não têm condições nenhumas"

“Vamos para França, temos onde aquecer a comida, onde lavar loiça, aqui não”, relata. Antes de partir para Frankfurt, o camionista Filipe Soares, conta à Renascença, que Vilar Formoso não é caso único no país. “Vamos por aí fora, não temos um parque digno, só temos bombas de gasolina, em todas as fronteiras é igual, Valença do Minho, lá não há nada mesmo”, desabafa.

Filipe é camionista internacional tal como a esposa, Sandra Cardoso, 43 anos, que pondera mudar de vida, pela falta de condições que encontra no trabalho que escolheu há oito anos. “Não há segurança nenhuma, estou cheia disto, isto é pior quem um cão, já disse ao meu marido - ‘vou regressar aos autocarros, porque isto para mim não é vida’”, diz comovida. “Temos regalias, ganhamos um bocadinho acima da média, mas é uma vida de alto risco em todos os sentidos”, sublinha.

Nem condições para as mulheres, nem condições para os homens. Também o camionista Joaquim Sousa, 57 anos, há 32 anos a percorrer o caminho para a Bélgica e outros países, faz a higiene nos cafés de Vilar Formoso.

“E se não quisermos tomar nada temos que consumir, porque não podemos entrar só para fazer a higiene, estas obras já vêm tarde”, lamenta o motorista, confirmando a tese de outros de que o cenário se repete nas restantes fronteiras. “O Caia e esta de Vilar Formoso que são as principais fronteiras, estão uma miséria”, garante Joaquim Sousa.

O camião é quarto e cozinha, onde a camionista Sandra Cardoso, prefere fazer comida caseira, num fogão improvisado. “Estou a fazer legumes cozidos com peixe, porque esta vida é muito parada e se vamos a comer o que nos apetece...”, sorri.

A intervenção a realizar no Parque TIR, reivindicada há largos anos, pelo Município de Almeida, enquadra-se no âmbito do Projeto Integrado de Intervenção, Reabilitação e Revitalização da Zona de Fronteira de Vilar Formoso, devido à construção do troço final da autoestrada A25 de ligação entre Vilar Formoso e a fronteira.

A terceira reunião do grupo de trabalho grupo de trabalho constituído pelo Governo para revitalizar a fronteira de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, será realizada no dia 8 de novembro.