Homem rouba ambulância e atropela várias pessoas em Oslo, incluindo dois bebés

Um homem armado roubou uma ambulância em Oslo esta terça-feira e atropelou várias pessoas durante a fuga, confirmou fonte da polícia da Noruega à Reuters.

Em comunicado, a polícia explica que o suspeito foi apreendido. Agentes dispararam contra o veículo mas o suspeito não ficou ferido com gravidade.

"Dois bebés ficaram feridos após a ambulância roubada atropelar uma família", avançou o porta-voz do Hospital Universitário de Oslo à Reuters. "Os gémeos com sete meses de idade estão a receber tratamento."

A mesma fonte diz que houve duas ambulâncias envolvidas no incidente. "Uma foi roubada por um homem armado com uma caçadeira. Alguns minutos depois outra ambulância conseguiu travar o veículo roubado embatendo nele. A polícia apareceu logo de seguida e capturou o suspeito."

As autoridades falam em "vários feridos" mas ainda não avançaram um balanço concreto. Também ainda não é certo se o incidente, ocorrido no bairro Torshov no norte da capital norueguesa, está a ser encarado como um ataque deliberado ou não.

Segundo a televisão norueguesa NRK, entre os feridos já transportados para o hospital conta-se um bebé cujo carrinho foi abalroado pelo suspeito.

[atualizado às 14h20]