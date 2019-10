Cientistas criam vasos sanguíneos funcionais com recurso a impressão 3D

Cientistas nos Estados Unidos usaram impressão 3D para fabricar vasos sanguíneos funcionais que poderão vir a ser usados clinicamente em casos de doenças vasculares.

O resultado das experiências é relatado num estudo publicado no boletim "Applied Physics Reviews". O principal autor do estudo, Ge Gao, refere que "o vaso sanguíneo artificial é uma ferramenta essencial para salvar doentes com problemas cardiovasculares".

A matéria prima para fabricar este tipo de vasos é biotinta obtida a partir de células da artéria aorta e de uma veia umbilical, que através de uma técnica modificada de impressão 3D foi transformada em aortas abdominais colocadas em seis ratos de laboratório.

"Há produtos usados clinicamente feitos a partir de polímeros, mas não têm células vivas nem funções vasculares", assinalou Gao, notando que usando materiais orgânicos se consegue preservar a complexidade natural do vaso sanguíneo e acelerar a formação de tecidos vasculares funcionais, mais fortes e menos dados a tromboses.

Depois de fabricado, o vaso sanguíneo artificial é manipulado em laboratório para afinar as suas características físicas e biológicas, espessura, alinhamento das células, resistência, flexibilidade e capacidade para se contrair, tal como um vaso sanguíneo natural.