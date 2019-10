Catalunha. Manifestantes munidos de detergente em Barcelona para "lavar as injustiças"

No nono dia consecutivo de manifestações pela independência da Catalunha, vários independentistas juntaram-se num protesto pacífico fora do habitual e criativo na Praça de Espanha, em Barcelona, esta terça-feira.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro espanhol em funções, Pedro Sánchez, deslocou-se a Barcelona para visitar os agentes feridos nos distúrbios da última semana, uma visita “relâmpago”, que durou apenas breves horas e que não esteva na agenda oficial.

As sentenças do Tribunal Supremo aos políticos catalães no âmbito do "Processo" independentista desencadearam os protestos em vários pontos da região autónoma e que se prolongam desde a semana passada.

Segundo a agência Reuters, os protestos em Espanha provocaram ferimentos em 288 polícias e levaram à detenção de 194 pessoas.