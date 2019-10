Sporting vence Oliveirense em hóquei em patins

O Sporting recebeu e venceu, esta terça-feira, a Oliveirense, num jogo em atraso da segunda jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Ao intervalo, a formação leonina vencia por 3-0, mas permitiu a recuperação da equipa de Oliveira de Azeméis, apesar de não ter permitido fugir os pontos.

Para o lado do Sporting marcaram Matias Platero (2), Ferran Font e Telmo Pinto, enquanto que Ricardo Barreiros e Jordi Bargalló (2) descontaram para a Oliveirense.

Nas contas do campeonato, o Sporting lidera com seis pontos, à frente do OC Barcelos, Valongo, Oliveirense, Benfica, HC Braga e Turquel.