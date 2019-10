Raúl Alarcón reclama inocência da acusação de doping

Raúl Alarcón tem provas de que não violou as normas de antidopagem e diz estar inocente da acusação movida pela UCI (União Ciclista Internacional). Numa publicação no Facebook, o ciclista espanhol, duas vezes vencedor da Volta a Portugal, garante ter "pareceres médicos absolutamente concludentes, no sentido de que não existiu qualquer violação das normas de antidopagem".

O ciclista confirma que foi notificado pela UCI da suspensão preventiva e assegura que vai demonstrar que se trata de um equívoco. "Vou demonstrar, com todas as minhas foças, que sou inocente e que não cometi nenhuma infração", escreve o ciclista da W52-FC Porto.

Alarcón venceu a Volta a Portugal em 2017 e 2018. Não esteve presente na edição de 2019, ganha por João Rodrigues, devido a problemas físicos provocados por uma queda no GP Abimota, em junho.