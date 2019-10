Gonçalo Oliveira esteve menos de uma hora (58 minutos) em ação no Challenger de Liuzhou, na China. O tenista português, 261 do mundo, perdeu em dois sets com Kontantin Kravchuk.

O russo, 307 do "ranking", venceu por duplo 6-2.

A representação nacional no torneio chinês fica resumida a Frederico Ferreira Silva, 12.º cabeça-de-série e com passagem direta para a 2.ª ronda. Frederico (206) terá pela frente o japonês Rio Noguchi (400).