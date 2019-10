Cláudio Ramos: "Tondela tem de ser quase perfeito para vencer o Benfica"

Cláudio Ramos tem a noção clara de que o Tondela tem de ter um dia "quase perfeito" para pontuar frente ao Benfica, no domingo. "Quando jogamos contra candidatos ao título nem adianta falarmos na diferença de orçamentos, temos de fazer um jogo quase perfeito para conseguirmos ganhar ou para levar pontos", sublinha o guarda-redes.

Na memória estão bem presentes bons resultados que o Tondela tem obtido diante dos grandes. "Estamos preparados e sabemos aquilo que temos de fazer para conseguirmos", refere, em conferência de imprensa.

O Tondela ainda não ganhou em casa e o capitão, apesar do nome do adversário, tem a esperança de que frente ao Benfica os adeptos possam festejar um triunfo, pela primeira este ano, no João Cardoso.

O Tondela foi eliminado da Taça de Portugal pelo Feirense, mas durante a paragem do campeonato para os jogos das seleções ganhou ao Aves, em jogo atencipado da 9.ª jornada. Uma vitória que colocou a equipa no 5.º posto. No domingo, às 15h00, recebe o Benfica, para a 8.ª jornada. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.