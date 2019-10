Acordo com Lage

Não é manchete, mas a informação está na primeira página do jornal "O Jogo". Vieira vai anunciar renovação com o treinador do Benfica, por mais um ano, depois do jogo com o Lyon. "Acordo fechado com Lage", garante o diário.

O treinador do Benfica também está em destaque no "Record": "Lage exige mais". Treinador quer resultados imediatos e exibições convincentes. Técnico espera fazer, no mínimo, quatro pontos nos dois jogos com o Lyon. Rafa deve treinar sem limitações.

Ainda dos campeões nacionais, o "Record" anota que o Olympiacos pede dez milhões de euros por Rúben Semedo.

A manchete do jornal "O Jogo" centra-se em entrevista a Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, sobre Luis Díaz: "O topo é questão de tempo". O treinador português lembra que Figo, Cristiano e Futre também passaram por momento de indefinição.

"A Bola" puxa Ronaldo, Félix e Bernardo Silva para a primeira página: "Trio de ouro". Os três portugueses estão na corrida pela Bola de Ouro.

As notícias do Sporting são turbulentas, com a garantia de que não haverá tréguas no corte com as claques. E do lado dos adeptos há também a certeza de que o divórcio vai ser litigioso. Juve Leo e Diretivo alegam irregularidades na quebra do protocolo.

No Aves, Petit tem convite para suceder a Inácio.