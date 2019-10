Thiago Motta é o novo treinador do Génova

O Génova anunciou Thiago Motta como novo treinador da equipa principal, após ter demitido Aurelio Andreazzoli.

O treinador de 37 anos realiza a sua segunda temporada como técnico principal, depois de ter orientado os sub-19 do Paris Saint-Germain na última temporada.

Recentemente, o técnico admitiu vontade de treinar os séniores do PSG no futuro: "O meu sonho é treinar o Paris Saint-Germain um dia, é um objetivo que me dá energia para continuar.

Motta tinha anunciado um ano sabático para se preparar como treinador, mas não recusou a oportunidade de regressar ao Génova, onde jogou na época 2008/09.

"O meu objetivo é treinar na próxima época. Agora estou mais com os meus filhos, e tenho mais tempo para me preparar como treinador. Mais do que propostas, houve alguns contactos, mas parei porque me quero preparar melhor e organizar-me



O Génova está em zona de despromoção, no 19º lugar da Serie A, com apenas uma vitória em oito jogos no campeonato.