Olympiacos-Bayern de Munique da Youth League interrompido por agressões nas bancadas

A partida entre o Olympiacos e o Bayern de Munique, a contar para a fase de grupos da Youth League, no escalão de sub-19, esteve interrompido devido a invasões de campo e agressões nas bancadas.

A claque da formação grega entrou em campo e invadiu a bancada onde alguns adeptos do Bayern de Munique assistiam à partida, antes do jogo entre as equipas principais. Vários adeptos bávaros foram transportados para o hospital.

Depois de uma interrupção de quase 30 minutos, o jogo foi concluído, com o resultado final a dar a vitória para o Bayern de Munique, por 4-0.