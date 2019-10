Dybala salva Juventus em Turim

Paulo Dybala brilhou na vitória da Juventus, por 2-1, em casa, contra o Lokomotiv Moscovo, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



A partida começou de feição para a formação russa, que chegou à vantagem aos 30' minutos de jogo. João Mário obrigou Szczesny a uma grande defesa, mas na recarga Miranchuk não perdoou.

Na segunda parte, o génio de Paulo Dybala emergiu, com dois golos, aos 77' e 79' minutos. O primeiro com um grande remate de fora da área e o segundo a aproveitar a recarga de um remate de Alex Sandro.

Cristiano Ronaldo, Éder e também João Mário foram os portugueses titulares na partida.

Com este resultado, a Juventus e o Atlético de Madrid deram passos de gigante rumo aos oitavos de final. As duas equipas somam sete pontos. O Lokomotiv é terceiro com três e, em último, segue o Leverkusen, com zero pontos.

Outros resultados:

Atlético de Madrid 1-0 Bayer Leverkusen

Shakthar Donetsk 2-2 Dínamo de Zagreb